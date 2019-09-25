"Ограничения для иностранцев нет", - замглавы Минэкономразвития Высоцкий о приватизации украинских госпредприятий

Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Будем рассматривать каждого инвестора очень тщательно. Но все интересанты, которые будут подпадать под выписанные критерии, смогут побороться за активы и купить их. Ограничения для иностранцев нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, смогут ли нерезиденты принимать участие в приватизационных конкурсах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начата подготовка к приватизации пяти крупнейших госпредприятий, включая Одесский припортовый завод, - Милованов

При этом Высоцкий уточнил, что исключением будут компании и резиденты стран, на которые распространяются санкции.

По словам замминистра, государство ежегодно теряет 1,2 млрд грн из-за обслуживания аграрных ГП. "Это балласт, который нужно сбросить", - считает Высоцкий.

Ожидается, что законопроект о приватизации будет обсуждаться в парламенте в октябре.