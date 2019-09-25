Участник АТО Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра по делам ветеранов Оксану Коляду.

"Сегодня на заседании правительства Антон Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - написала она.

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32-летний Антон Колумбет имеет воинское звание сержанта, служил в 12-м батальоне территориальной обороны Киева (далее - отдельный мотопехотный батальон в составе 26 отдельной механизированной бригады), участник боевых действий на Луганщине, мобилизован 2014-2015 гг.

После демобилизации в марте 2015 года, как известно из открытых источников, становится социальным предпринимателем и вместе с другими ветеранами основывает магазин мясных консервов I'mready.