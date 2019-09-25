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25.09.19 16:26

Участник АТО Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов

На заседании Кабинета Министров первым заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц назначен ветеран АТО и предприниматель Антон Колумбет.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра по делам ветеранов Оксану Коляду.

"Сегодня на заседании правительства Антон Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - написала она.

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32-летний Антон Колумбет имеет воинское звание сержанта, служил в 12-м батальоне территориальной обороны Киева (далее - отдельный мотопехотный батальон в составе 26 отдельной механизированной бригады), участник боевых действий на Луганщине, мобилизован 2014-2015 гг.

После демобилизации в марте 2015 года, как известно из открытых источников, становится социальным предпринимателем и вместе с другими ветеранами основывает магазин мясных консервов I'mready.

Участник АТО Колумбет назначен первым заместителем министра по делам ветеранов 01

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