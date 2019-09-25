"Укроборонпром" станет холдинговой компанией, - Абромавичус

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

""Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений", - сказано в сообщении.

"Нашим главным клиентом является украинская армия, а Министерство обороны Украины - партнер №1. Предприятия-участники Концерна будут делать все возможное для обеспечения наших войск всем необходимым", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

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Холдинговая компания — это юридическое лицо, которое владеет контрольными пакетами акций других компаний и осуществляет посредством этого общее руководство данными компаниями.

Государственный концерн "Укроборонпром" — объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.

В состав концерна входит более 100 предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

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Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.