Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Будут ли демократы извиняться после того, как увидят, что было в телефонном разговоре с украинским президентом? Им следует это сделать, безупречный телефонный разговор - мы их удивим!", - говорится в сообщении.

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Позже Трамп пообещал 25 сентября обнародовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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