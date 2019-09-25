Переговоры о дате саммита "нормандской четверки" продолжаются постоянно, - Яременко

Об этом заявил журналистам 25 сентября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, отвечая на вопрос, готовится ли Украина выносить "формулу Зеленского" на саммит "нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь о саммите "нормандской четверки" в том контексте, что его надо проводить для того, чтобы оживить миротворческий процесс, и о том, что он должен состояться при условии достижения каких-то предварительных договоренностей. Какие будут эти договоренности, мы, конечно, не знаем, потому что переговорный процесс продолжается буквально каждый час, переговорные группы анализируют предложения друг друга, выдвигают контрпредложения", - сказал Яременко.

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В этом контексте он добавил, что большая часть переговоров проходит уже в публичной плоскости, и стороны используют апелляцию в СМИ как способ "зондирования" позиций друг друга и убеждения другой стороны.

"Поэтому прогнозировать сегодня, когда произойдет эта встреча (саммит "нормандской четверки". - Ред.), какие условия могут предшествовать тому, что она состоится, или что там будут достигнуты какие-то договоренности, я не могу. Я думаю, на самом деле, сегодня никто не может этого спрогнозировать", - отметил дипломат.

Комментируя различия между предложениями Президента Владимира Зеленского и "формулой Штайнмайера", председатель профильного комитета отметил, что она на самом деле является попыткой организовать процесс выполнения политической части Минских договоренностей без выполнения условий в сфере безопасности.

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"Это, конечно, является имитацией миротворческого процесса за счет страны, которая является жертвой агрессии. Это непривлекательный для Украины способ ведения переговоров и ведения миротворческого процесса", - отметил Яременко.

Относительно основных требований Украины в рамках подготовки к встрече "нормандской четверки" и в Трехсторонней контактной группе, дипломат отметил, что "речь идет не о требованиях, а о продолжении консультаций и переговоров в различных форматах, чтобы на встречу глав государств и правительств "нормандской четверки" можно было вынести предложения, которые можно согласовать и которые являются реалистичными в исполнении".