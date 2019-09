Надеюсь, что разговоры о Третьей мировой войне являются осознанием угрозы для планеты, а не анонсом, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил с трибуны Генассамблеи ООН.

Зеленский отметил, что в течение всего времени существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечение болезней, и только одно остается неизменным: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами.

"Not by word. But by war (англ. "Не с помощью слова, а путем войны". - Ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Президент возмущен тем, что в XXI веке "люди разумные" убивают друг друга.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации", - подчеркнул он.

"Кто-то сейчас говорит, Третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс. Спасибо", - сказал он, завершая свое выступление в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке. ВИДЕО