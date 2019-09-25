США развернут танковый батальон на границе Литвы и Беларуси

В Литве будет дислоцирован 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США. Его развернут на на военном полигоне около города Пабраде примерно в десяти километрах от границы с Беларусью. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Речь идет о прибытии порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелой техники - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет находится в Литве до весны 2020 года.

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.

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Американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

После оккупации Россией Крыма и начала военной агрессии на Донбассе в каждой из стран Балтии в 2014 года было размещено по роте американских военных. Они находились в этих странах до осени 2017 года, а после были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

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