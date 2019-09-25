Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст стенограммы.

Комментируя победу партии "Слуга народа" на парламентских выборах, Зеленский сказал: "Мы усердно работали, и я хочу признаться вам, что использовал возможность учиться у вас. Мы переняли ваши навыки и опыт и использовали их в качестве примера на выборах".

После Зеленский добавил, что в Украине сейчас "болото", которое нужно "осушить".

"Мы привели много новых людей. Не старых политиков, не типичных бюрократов. Потому что мы настроены на новый формат, новый тип правительства. И вы для нас большой наставник и в этом", - подчеркнул он.

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Следует отметить, что публикация данной стенограммы произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.