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25.09.19 17:46

В Одессе в пятницу пройдут учения СБУ, в городе введут особый режим

На территории Южной исправительной колонии №51 в Одессе в пятницу, 27 сентября состоятся антитеррористические учения.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

"В масштабной тренировке, условия которой будут максимально приближены к реальным, примут участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Во время учения на отдельных территориях города могут вводить ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, добавили в СБУ. Также возможны проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

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"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавили в пресс-службе.

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