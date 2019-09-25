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25.09.19 18:05

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС. ФОТО

24 сентября, иностранная делегация во главе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 01

Иностранных партнеров сопровождали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Как отметил командующий ОС противник, несмотря на объявленный режим тишины, продолжает активно обстреливать позиции Объединенных сил.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 02

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Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 03

Отвечая на вопрос иностранных партнеров Кравченко подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областях регулярных российских войск, а также о постоянной поставке оружия и боеприпасов с территории РФ.

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС 04

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Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении. В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-британского военно-политического сотрудничества в оборонной сфере.

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