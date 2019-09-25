Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Уоллес посетил район проведения ООС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Иностранных партнеров сопровождали Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Как отметил командующий ОС противник, несмотря на объявленный режим тишины, продолжает активно обстреливать позиции Объединенных сил.

Также смотрите: Новый посол Великобритании Симмонс прибыла в Киев. ФОТО

Отвечая на вопрос иностранных партнеров Кравченко подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областях регулярных российских войск, а также о постоянной поставке оружия и боеприпасов с территории РФ.

Смотрите также: Двое украинских курсантов-моряков прошли курс офицерской подготовки в Великобритании. ФОТО

Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении. В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинского-британского военно-политического сотрудничества в оборонной сфере.