В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов

Об этом заявил на брифинге в Киеве советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К концу недели, возможно на следующей, будет создан офис пациента. Сейчас, если пациент столкнулся с нарушением его прав, или с какими-то проблемами, недостачей лекарств, правонарушениями, вымогательством взятки и тому подобное, он может обратиться на горячую линию министерства здравоохранения. Я не знаю ни одной живой души, которая туда дозвонилась бы, и коллеги, которые работают здесь в пресс-службе, также говорят, что нет людей, которые бы дозвонились. По крайней мере, мы их не знаем", - сказал Раимов.

По его словам, звонки на горячую линию, в пресс-службу Минздрава и в приемную министра никто не обрабатывает.

"Второй вариант - это письма, которые можно отправить в министерство, и дальше эти письма проходят семь кругов ада для того, чтобы на них кто-то ответил, и очень часто люди там получают отписку", - добавил Раимов.

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По словам советника министра здравоохранения, долгое время была проблема коммуникации пациентов и министерства, поэтому министр создает офис пациента в структуре Минздрава. Он отметил, что документы готовы еще не полностью.

"Офис создадут без дополнительного финансирования, для того, чтобы создать его, у министерства есть все необходимое. Офис пациента будет возглавлять непосредственно министр. То есть, если какая-то жалоба попадает в офис пациента, далее формируется управленческое решение, которое министр подписывает", - сказал он.

По словам Раимова, тестовая версия офиса будет запущена в ближайшее время.

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