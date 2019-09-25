Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом

Информация об этом содержится в стенограмме беседы Зеленского и Трампа от 25 июля 2019 года, опубликованной на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Первым о недостаточности усилий со стороны европейских лидеров заговорил Трамп.

"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал Трамп.

По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.

"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.

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"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - ответил Зеленский.

Тогда же в разговоре с Трампом президент Украины заявил, что, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США – намного более крупный партнер, чем ЕС". По его мнению, США делают для Украины больше, чем ЕС, особенно если речь идет о санкциях против России.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

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Следует отметить, что публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.