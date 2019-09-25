Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-службе "Европейской солидарности".

,Об этом заявила во время круглого стола с депутатами фракции "Европейская Солидарность" в городе Киев председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Валентина Коробко.

Она подчеркнула, что инициативы новой власти заставляют представителей малого и среднего бизнеса уклоняться от уплаты налогов.

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"Так мы порождаем то, чтобы люди уходили в тень и не платили налоги, где мы тогда будем брать деньги? С чего будет жить государство? Это ведет к разрушению, а не к созданию нового. Мы ждем до 30 числа, если президент не наложит вето - тогда берегитесь. Вы помните "налоговый майдан", когда вышли тысячи предпринимателей? Когда нас затрагивают - никто нас потом не остановит. Хочу обратиться к предпринимателям. Мы сейчас будем собирать подписи. Присоединяйтесь! "- сказала Валентина Коробко.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина подчеркнула, что фракция зарегистрировала в парламенте проекты постановлений об отмене законов по применению кассовых аппаратов для микробизнеса и обратила внимание на недостатки применения закона.

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"Можно говорить о новейших технологиях вместо классических РРО и они частично выписаны в принятом законе. Но тогда нужно убрать складской учет и даже для новейших РРО провести достаточное обучение для того, чтобы программное обеспечение, которое можно установить в обычный телефон, не принесло больший вред. Ибо отсутствие связи, непонятность которые данные пришли, какие - нет, и за что тебя пришли проверять и накладывать штраф, вызывает еще большую панику у людей, чем применение вот этого железного кассового аппарата", - добавила она.

Сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов подчеркнул, что прежде чем принимать закон стоит услышать мнение тех, чьи судьбы зависят его действия и необходимо проводить комплексное экспертное обсуждение.

"Мы были категорически против принятия законов, которые усложняют условия деятельности для малого и среднего бизнеса. Мы профессионально разъясняли все риски таких законодательных инициатив. Нас не услышали. Но у монобольшинстве еще есть шанс исправить свою ошибку и отменить эту законодательную инициативу. Когда монобольшинство начало регистрировать законопроекты - мы их начали тщательно анализировать.

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Предыдущие пять лет большинство законов, касающихся малого и среднего бизнеса проходили через дискуссию с предпринимателими. Только при таких условиях можно получить профессиональные и прозрачные законы, которые улучшат условия бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Герасимов.

Во встрече приняли участие народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, Нина Южанина, Ростислав Павленко, а также представители общественности председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец, председатель ОО "Комитет предпринимателей Украины" Эдуард Курганский, президент ОО "Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей" Борис Емельдеш, председатель ОО "Свободный профсоюз предпринимателей Украины" Коробка Валентина, блогер Андрей Карпов (Полтава), политолог Сергей Таран.