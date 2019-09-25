Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса. Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах", - сказано в сообщении.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, проведем приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Владимир Зеленский.

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Он добавил, что компании из Норвегии могли бы добывать газ на территории Украины.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос ", - подчеркнул Зеленский.

"В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития", - подытожили в пресс-службе.

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