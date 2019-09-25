"Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович

Об этом свидетельствует опубликованная Белым домом стенограмма разговора от 25 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович – Ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - сказал Зеленский в разговоре с Трампом.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news") и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news"), поэтому я хочу дать Вам знать об этом".

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Украинский президент также сообщил американскому коллеге о своем решении отозвать посла Украины в США Валерия Чалого.

"Я только что отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и опытным послом, который будет усердно работать, чтобы подтвердить, что наши народы становятся ближе", - сказал Зеленский Трампу.

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Намоминаем, 18 мая 2019 года американское посольство в Киеве сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую работу в Киеве.