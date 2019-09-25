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25.09.19 18:56

В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный

Украинский политик и дипломат Роман Безсмертный прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Украина в связи со скандалом между президентом США Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом.

В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Безсмертный отметил: "Сегодня все обсуждают события в конгрессе США, который начал процедуру импичмента Президента Дональда Трампа. Понятно, что это президентские выборы.

Меня беспокоит другое: в битве Трампа-Байдена может проиграть Украина. Уверен, что во время этого противостояния будет наговорено много о коррупции в Украине, раскрыто немало схем.

Что здесь плохо скажете вы? Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины.

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Что сейчас нельзя делать?

-  рефлексировать на любые сообщения на эту тему;

-  становиться на сторону одного из участников поединка;

-  просить США восстановить остановленное Президентом Трампом финансирование.

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Что нужно делать?

- по всем фактам коррупции нужно организовать тщательное расследование;

- незамедлительно назначить посла Украины в США".

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