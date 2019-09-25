В битве Трампа-Байдена может проиграть Украина, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Безсмертный отметил: "Сегодня все обсуждают события в конгрессе США, который начал процедуру импичмента Президента Дональда Трампа. Понятно, что это президентские выборы.
Меня беспокоит другое: в битве Трампа-Байдена может проиграть Украина. Уверен, что во время этого противостояния будет наговорено много о коррупции в Украине, раскрыто немало схем.
Что здесь плохо скажете вы? Жертвой информационной войны станут не Трамп и не Байден, а экономика и имидж Украины.
Что сейчас нельзя делать?
- рефлексировать на любые сообщения на эту тему;
- становиться на сторону одного из участников поединка;
- просить США восстановить остановленное Президентом Трампом финансирование.
Что нужно делать?
- по всем фактам коррупции нужно организовать тщательное расследование;
- незамедлительно назначить посла Украины в США".