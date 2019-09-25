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25.09.19 19:04

Налоговые новации будут стоить металлургической отрасли 8,5 млрд гривен, - председатель федерации металлургов Беленький

Налоговые новации будут стоить металлургическим предприятиям 8,5 миллиарда гривен.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире 24 канала председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"В случае, если будет принят закон 1210 в том виде, в котором он есть сейчас, то по уточненным подсчетам это будет стоить области около 8,5 млрд грн. Такие расходы мы ничем не сможем компенсировать, будем вынуждены сокращать экспорт, производство, рабочие места и инвестиционные программы", – отметил Беленький.

Кроме того, если чиновники и депутаты не согласятся с замечаниями промышленников и все равно будут настаивать на принятии закона 1210 в первом чтении, внести изменения в следующую редакцию будет фактически невозможно,
– отметил председатель Федерации металлургов.

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