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25.09.19 19:58

Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Опубликована запись разговора президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа доказывает необходимость импичмента последнем.

пелоси,нэнси

Об этом заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелози, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелози, это не является работой Трампа - использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.

"Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - говорится в ее заявлении.

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