Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Об этом заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелози, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелози, это не является работой Трампа - использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.

"Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - говорится в ее заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Трампа в контексте его возможного давления на украинские власти. ВИДЕО