Разговор Трампа и Зеленского подтверждает необходимость импичмента, - спикер Палаты представителей США Пелози

Об этом заявила спикерка Палаты представителей США Нэнси Пелози, передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Она подчеркнула, что Трамп подрывает честность выборов в США, достоинство занимаемой им должности и национальной безопасности. По словам Пелози, это не является работой Трампа - использовать деньги налогоплательщиков, чтобы заставлять другие страны помогать его кампании.
"Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и теперь экспортирует это за границу", - говорится в ее заявлении.