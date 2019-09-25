"Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом

Это следует из стенограммы разговора Зеленского и Трампа, опубликованной на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Первым об украинской прокуратуре упомянул Дональд Трамп в контексте расследования против сына бывшего вице-президента США Байдена.

"Я слышал, что у вас есть прокурор, который был хорош, а затем его остановили, и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом, что они остановили вашего очень хорошего прокурора, и в это были вовлечены у вас очень плохие люди", - сказал Трамп.

"Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего я понимаю, что я хорошо осведомлен о ситуации. Так как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет исполнять свои обязанности в сентябре", - ответил Зеленский.

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"Он или она рассмотрят ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упомянули в связи с этим вопросом (расследования против сына Байдена. – Ред.). Вопрос в связи с расследованием этого случая на самом деле вопрос того, чтобы убедиться в восстановлении честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела", - добавил он.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку. До него эту должность занимал Юрий Луценко.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Тем временем Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.