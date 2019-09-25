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25.09.19 20:44

Заробитчане за 6 месяцев перевели в Украину $5,54 миллиарда, - НБУ

Больше всего своим родственникам в Украину перечислили те, кто трудится в Польше. На втором месте - те, кто работает в Чехии, на третьем - в России.

заробитчане

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, заробитчане, работающие в Польше, отправили на одину $1,9 млрд. Те, кто трудится в Чехии – $505 млн. Находящиеся на заработках в России - $498 млн.

Из США трудовые мигранты перечислили в Украину $458 млн. Из страны Евросоюза – $3,65 млрд, а из стран СНГ – $559 млн.

По сравнению с первым полугодием 2018 года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.

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