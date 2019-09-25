Зеленский обсудил с президентом Египта взаимные инвестиции, туризм и обмен студентами. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализациею конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выходу компаний двух стран на рынки друг друга.
"Нужно говорить о развитии туризма", - подчеркнул Зеленский.Также на встрече речь шла о сотрудничестве в сфере образования и увеличении студенческих обменов.
Зеленский пригласил своего египетского коллегу посетить Украину с визитом.
"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - отметил глава государства.