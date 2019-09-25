Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наш самый первый вызов и, соответственно, приоритет - мир ... деэскалации на линии оккупации - наш главнейший приоритет", - сказала Зурабишвили.

Поскольку, по ее словам, у Грузии вообще нет войск вблизи оккупационной линии, Тбилиси в одностороннем порядке отказался от применения силы, но не отказался от диалога. Говоря об окончании конфликта и оккупации, надо действовать, добавила президент. Грузия не соглашается на сохранение сложившейся ситуации.

"Каждый форум или диалог, официальный или неофициальный должен быть использован для того, чтобы принудить Россию к обсуждению четкого выполнения соглашения о прекращении огня и позволить миссии ООН вести наблюдение на всей территории Грузии, как было договорено", - добавила она.

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Зурабишвили отметила нарушение прав человека на оккупированных территориях Абхазии и в Цхинвали, ограничение разных свобод. Сама идентичность абхазов находится на грани исчезновения, уменьшается количество представителей этого народа, сказала она. Политик напомнила миру о многих внутренне перемещенных лицах, беженцах, которые не могут вернуться домой.

"Наш ответ на трагедию войны и оккупации был многосторонним, наш ответ - сохранить мир и развитие и быть верными нашим обязательствам, уважать букву договоренностей о прекращении огня от 2008 года", - сказала президент.

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Страна, заметила она также, никогда на отказывалась и не сворачивала с курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, достигнув немалых успехов в этом направлении.