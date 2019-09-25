"Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа

Об этом Зеленский заявил на совместной с Трампом пресс-конференции в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Зеленский подчеркнул, что Украина - независимая страна, и никто не влиял на нее, а сам он не может влиять на следственные органы в Украине.

"Я никому ничего не должен", - добавил он.

Зеленский отметил, что не обращался к новому генпрокурору Руслана Рябошапки по вопросам какого-либо расследования, в том числе и по делу сына Джо Байдена, основного конкурента Трампа на выборах.

"Я не могу ни на кого давить, я никому не звонил, не просил. Рябошапка должен рассматривать любые дела, какие здесь обещания", - сказал президент Украины.

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На вопрос о том, расследует ли сейчас ГПУ дело против сына Байдена, Зеленский ответил: "Вы меня извините, у нас есть своя страна, у нас есть много более важных, действительно важных вопросов. Вы знаете, это дела, очень важные для каждого украинца - это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп, и вы знаете, над чем он (Рябошапка. - Ред.) работает".

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.