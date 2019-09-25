Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.09.19 22:00

Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долларов, задержан оперативниками главка "К" СБУ. ФОТО

В Тернопольской области, 24 сентября, задержан местный житель во время получения им 25 тыс. долларов США и документов относительно имущественных прав на жилье, которые он вымогал у застройщика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию отдела "К" УСБУ в Тернопольской области.

В сообщении отмечается: "24 сентября сотрудниками БКОП и ЦСО "А" УСБУ в Тернопольской области задержан "на горячем" житель Тернополя "Б" во время получения части денежных средств в сумме $25 тысяч  из 100$ тысяч, которые с угрозами физической расправы от ымогал у предпринимателя за беспрепятсвенное возведение многоквартирного жилого дома.

В поле зрения органов СБ Украины гр "Б" попал как лицо, ранее отбывавшее наказание за вымогательство и хранение оружия и обоснованно похдозревалось в рецидиве.

Задержние произошло в рамках досудебного расследования уголовного производства №42019211180000078, начатого 13.09.2019  органами прокуратур на основании материалов УСБУ в Тернопольской области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Сейчас решается вопрос по процессуальному задержанию гр. "Б"  та объявления ему подозрения в совершении преступления".  

Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долларов, задержан оперативниками главка К СБУ 01

Смотрите: Главу общественной организации уличили в вымогательстве 40 тыс. грн на Николаевщине, - СБУ. ФОТО

Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долларов, задержан оперативниками главка К СБУ 02

Смотрите также: Мошенник представлялся сотрудником спецслужбы и вымогал деньги в Одесской области, - СБУ. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100