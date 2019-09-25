Вымогатель, требовавший от застройщика 25 тыс. долларов, задержан оперативниками главка "К" СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию отдела "К" УСБУ в Тернопольской области.

В сообщении отмечается: "24 сентября сотрудниками БКОП и ЦСО "А" УСБУ в Тернопольской области задержан "на горячем" житель Тернополя "Б" во время получения части денежных средств в сумме $25 тысяч из 100$ тысяч, которые с угрозами физической расправы от ымогал у предпринимателя за беспрепятсвенное возведение многоквартирного жилого дома.

В поле зрения органов СБ Украины гр "Б" попал как лицо, ранее отбывавшее наказание за вымогательство и хранение оружия и обоснованно похдозревалось в рецидиве.

Задержние произошло в рамках досудебного расследования уголовного производства №42019211180000078, начатого 13.09.2019 органами прокуратур на основании материалов УСБУ в Тернопольской области по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 189 УК Украины (вымогательство).

Сейчас решается вопрос по процессуальному задержанию гр. "Б" та объявления ему подозрения в совершении преступления".

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