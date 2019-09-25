Я не хочу быть вовлеченным в выборы в США, - Зеленский о просьбе Трампа по делу сына Байдена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Українськi Новини.

"Я думаю, вы все прочитали. Вы читали текст. Простите, но я не хочу быть вовлеченным в открытые, демократические выборы в США", - ответил Президент.

Зеленский и Трамп проводят встречу в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первые несколько минут встречи были открытыми для прессы, после чего представители СМИ имели возможность задать несколько вопросов главам государств.

"Вы слышали, что у нас был, мне кажется, хороший телефонный разговор. Он был нормальным, мы говорили о многом. Я думаю, вы читали, что никто на меня не давил", - ответил Зеленский на вопрос о Байдене.

Трамп также добавил, что не было никакого давления.

"У вас была возможность задать вопрос, и я ценю ответ", - сказал он.

После этого Трамп добавил, что деятельность сына Байдена - это коррупция, а "Зеленский был избран в первую очередь для прекращения коррупции".

Также читайте: "Я никому ничего не должен", - Зеленский говорит, что не влиял на Рябошапку по просьбе Трампа