Никто не может чувствовать себя в безопасности когда идет война в Украине, когда идет война в Европе, - Зеленский в ООН. ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Полный текст выступления украинского президента:

"Глубокоуважаемый господин Президент, Ваши превосходительства, Дамы и господа!

От имени Украины поздравляю Вас, господин Президент, с избранием Председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украина поддерживает реализацию всех амбициозных приоритетов нынешней Ассамблеи.

Будем откровенны, у всех присутствующих здесь – разные интересы, взгляды, ценности и проблемы. Но есть то, что всех нас объединяет. У каждого из вас, дамы и господа, тоже было то самое, первое выступление с этой трибуны.

Пожалуйста, вспомните свои ощущения в тот момент. Каждый из вас, авторитетный и уважаемый сегодня, был когда-то начинающим, но, я точно уверен, искренним мировым политиком. И тогда коктейль из прагматизма, скепсиса и строгой геополитической реальности еще не успел погасить ваш пыл, романтизм и непоколебимую веру в то, что мир можно изменить к лучшему.

Вспомните, как важно было тогда донести проблемы и беды своей страны и своего народа. Как важно было тогда быть услышанным.

И сегодня у меня аналогичные ощущения.

Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого "быть услышанным" стало смыслом жизни. Ведь у этого человека был божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его неповторимое пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. Она выглядит – сейчас я вам покажу – вот так.

12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это – стоимость человеческой жизни.

Таких историй – тысячи. Таких пуль – миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей. Где вместо "быть услышанным" у вас есть возможность быть убитым.

Человека, о котором я вам рассказал, звали Василий Слипак. Это украинец, солист Парижской национальной оперы, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

5 лет продолжается война на Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность.

Более 13 тысяч погибших. 30 тысяч раненых. Полтора миллиона человек вынуждены покинуть свои дома. Ежегодно эти ужасные цифры звучат здесь с одной лишь поправкой – ежегодно эти цифры растут.

Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и восстановление мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор.

Именно поэтому мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю: у всех присутствующих здесь – собственные государственные хлопоты. И чужие проблемы не должны волновать вас больше, чем собственные. Но в современном мире, где мы с вами живем, больше нет чужой войны. И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе.

И мнение, что все это вас не касается и никогда не коснется, может стать роковым. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Ведь именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, молчания, бездействия или нежелания поступиться собственными амбициями в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней. Неужели человечество начало забывать об этих страшных уроках истории?

Украина о них помнит. И Украина всегда демонстрировала готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. И делала шаги на пути к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых.

Потому что нам казалось, что все мы строим иной, новый мир. В котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать именно за дела, а не за наличие ядерных боеголовок.

В конце концов в этом "новом" мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан.

Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?

Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, а следовательно – нуждаются в обновлении.

Организация Объединенных Наций. Но будем откровенны – являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно их объединяет?

Это бедствия, катастрофы, войны.

С этой самой высокой в мире трибуны всегда слышны призывы к справедливым изменениям, праведные обещания, провозглашение новых инициатив. Пришло время сделать так, чтобы они всегда подкреплялись реальными делами. Поскольку в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова уже давно обесценены.

Вспомним, с какой целью в 1945 году была создана ООН? Это поддержание и укрепление мира и международной безопасности. Но что делать, когда в опасности сама основа международной безопасности?

Ведь любая война сегодня – в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв – это величайшая угроза всей цивилизации.

Потому что в 2019 году человек разумный, гомо сапиенс, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных. На протяжении всего времени своего существования человечество постоянно находило новые способы для преодоления расстояния, передачи информации, лечения болезней.

И только одно остается неизменным: противоречия между народами и государствами до сих пор решаются не словами, а ракетами.

Not by word. But by war.

Не думайте, пожалуйста, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружение привели к тому, что наша планета уже не настолько велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю до основания.

Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека.

Давайте сейчас ответим сами себе – что дают человечеству наши встречи? Если для кого-то это лишь политический театр, где играют роли, декларируют светлые намерения, которые потом перечеркиваются темными делами?

Это – не просто трибуна. И не сцена. И семь с половиной миллиардов жителей планеты не зрители, а непосредственные участники реальной жизни.

Основы сценария этой жизни закладываются именно здесь. И сегодня от каждого присутствующего зависит одно – будет ли эта жизнь вообще.

Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". Но я прекрасно понимаю: изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно. А поведенческие теории говорят, что война является неотъемлемой составляющей человеческой сущности. Но мир меняется. Человек меняется вместе с ним. И если когда-то мы обучились письменности, математике, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос – значит, у человечества все-таки есть шанс.

Осознавая всю опасность цивилизации, мы должны генерировать иные смыслы. И бороться за новую человеческую ментальность, где агрессия, гнев и ненависть будут атрофированными чувствами.

Дамы и господа! В этот день, 25 сентября, умер Эрих Мария Ремарк.

А 90 лет назад мир увидел его роман "На Западном фронте без перемен". Напомню слова из предисловия к нему: "Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов". А еще 90 лет назад мир увидел другой роман. Это "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: "Войну не выигрывают победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать..."

Мир должен помнить: каждое последующее искалеченное поколение – это путь к новой войне. Которую невозможно выиграть победами.

Некоторые говорят сейчас:

"Третьей мировой войны не будет. Будет последняя".

Надеюсь, эта фраза – осознание угрозы для планеты, а не анонс.

Спасибо!"