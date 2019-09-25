Трамп пообещал говорить лидерам ЕС о необходимости больше помогать Украине

Об этом Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", - сказал он.

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Трамп также указал, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации (США. - Ред.), не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы".

"Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", - отметил он.