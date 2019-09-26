За вымогательство взятки в 100 тысяч в Тернополе задержаны адвокат и лицитатор торгов, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в УСБУ в Тернопольской области.

В сообщении отмечается: "Спецподразделение УСБУ задержало арбитражного управляющего и частного адвоката Пашковского А.А. и лицитатора торгов Шокотько В.М. за вымогательство и получение взятки в сумме 100 000 грн от местного предпринимателя за обеспечение его победы в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса (4 котельные, нежилое здание и промышленное оболаднання) коммунального предприятия тепловых сетей, которое находится в стадии банкротства.

По договоренности с фигурантами КП стоимость имущества была снижена с 4.2 млн.грн до 630 тыс".





