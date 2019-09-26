Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом

Зеленский заявил: "Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю ... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих.

Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство Северного потока - 2. И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе (ред. Меркель, Макрон ). И многие лидеры говорили: мы понимаем, но в этих вопросах будет так.

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Например, ... возвращение в ПАСЕ, это же решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы.

Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток для нас это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги ...

Мое видение, личное, Северный поток - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза."

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