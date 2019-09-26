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26.09.19 07:21

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб

25 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Опытного и Новотроицкого - из автоматических гранатометов;
- неподалеку от Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
- неподалеку от Пивденного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Светлодарска - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
- дважды вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевую травму", - сказано в сообщении.

Также ообщается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб 01
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб 02

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