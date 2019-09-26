Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка. – Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда – это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. "Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - указал президент.

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Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом от 25 июля Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом (Burisma. – Ред.), и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для проведения этого расследования.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом, согласно опубликованной в среду Белым домом его расшифровке.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь, а в данном разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием по сыну Байдена дальнейшее выделение помощи Украине.