Не хочу заниматься вмешательством в выборы другой страны, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил, общаясь с украинской прессой в Нью-Йорке.

"Независимость - очень важный аргумент для каждой демократической страны. Я не хочу, чтобы какой-либо мой ответ был направлен на то, чтобы нас вовлекли в выборы другой страны, в любой результат, любую победу или поражение", - ответил он на вопрос журналиста, осуществлялось ли на него давление.

Президент добавил, что не хочет заниматься вмешательством в выборы другой страны.

"Поэтому я сказал: на меня никто давить не может и никто давить не будет", - подытожил Зеленский.

Напомним, главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

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