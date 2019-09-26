Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa в четверг, 26 сентября, указывая на данные правительства ФРГ.

В частности, лишь на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта. ФРГ - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.