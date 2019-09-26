"Между прочим, это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту".

Отвечая на вопрос, можно ли сформулировать позицию России относительно "особого статуса" Донбасса как "нет статуса - нет урегулирования", Лавров заявил, что "позиция России несколько шире и заключается в том, что есть Минские договоренности", которые "подразумевают восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса".

"Это очень похоже на Приднестровье, между прочим", - сказал Лавров, добавив, что в отношении Приднестровья, в отличие от Донбасса, нет утвержденного документа, который был бы аналогичен Минским договоренностям.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.