Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому

Как сообщает Guardian, документ, похоже, случайно отправили политическим оппонентам, передает Цензор.НЕТ.
"Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов", - пишет издание.
В письме Белый дом поощрил политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.
"Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Глубинное государство", СМИ и демократы в Конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации", - отмечается в письме.
Here are the White House talking points on the Ukraine call.— Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019
It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS
Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.
Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.
На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".
The White House sent us their talking points around President Trump’s Ukraine call.— Bernie Sanders (@SenSanders) September 25, 2019
For some strange reason, they forgot to mention that Mr. Trump said, "I would like you to do us a favor though" after Zelensky brought up military aid. pic.twitter.com/60PMZ6aKcv
Как отмечает издание, пока Демократическая партия еще официально не подтвердила, взяли ли они во внимание письмо с электронной почты.
Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.
Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.