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26.09.19 10:10

Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому

Офис демократов получил на свою электронную почту служебный документ от Белого дома с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Белый дом случайно отправил демократам инструкцию, как говорить о скандальном звонке Трампа Зеленскому

Как сообщает Guardian, документ, похоже, случайно отправили политическим оппонентам, передает Цензор.НЕТ.

"Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов", - пишет издание.

В письме Белый дом поощрил политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

"Этот случай просто показывает еще один пример того, как "Глубинное государство", СМИ и демократы в Конгрессе наносят ущерб нашей национальной безопасности утечкой конфиденциальной информации", - отмечается в письме.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

Как отмечает издание, пока Демократическая партия еще официально не подтвердила, взяли ли они во внимание письмо с электронной почты.

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Напомним, 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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