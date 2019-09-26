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26.09.19 10:12

"Европейская солидарность" призвала предпринимателей требовать от депутатов отменить законы о кассовых аппаратах

"Европейская Солидарность" призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей в поддержку постановления об отмене законов 1053 и 1073, а также для наработки нового закона, который учтет интересы бизнеса.

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Об этом заявила депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время круглого стола относительно законодательных инициатив, охватывающих деятельность малого и среднего бизнеса, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно их (постановления) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от "Слуги народа", – отметила Нина Южанина.

Также она призвала, поработать на местах с мажоритарными депутатами, донести им точку зрения предпринимателей и убедить, что была допущена большая ошибка.

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"Если мы отменим эти законы, то выступим с вами с инициативой разработать нормы законодательства, которые мы сможем имплементировать. Мы выработаем совместно с вами тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропидприемцив. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой", – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого она отметила, что налоговое давление на малый бизнес пропорционально выше, чем на большой и подобные действия власти в интересах повышения конкурентоспособности торговых сетей.

"Вы оплачиваете и у вас налоговая нагрузка больше, чем например в ритейле. Если бы сейчас на этот круглый стол мы запросили информацию о налоговой нагрузке крупных торговых сетях, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, то она точно меньше, чем у вас", – добавила парламентарий.

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