У нас забрали Крым, но мы его вернем, - Сенцов

Об этом в интервью "Крым. Реалии" сказал украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из российского плена, передает Цензор.НЕТ.

"Момент был очень удобно выбран. Во время Майдана там была очень серьезная пропаганда – и российская федеральная, и местная. Бигборды были с рисунками парней в балаклавах, кидающих коктейли ("коктейли Молотова". – Ред.), и написано: "Нет фашизму", "Майдан не пройдет" и прочее. Народ там очень сильно накручивали, поэтому он был изначально агрессивно настроен против происходящих событий в Киеве. А когда эти события вылились в новую власть, соответственно, народ был настроен на то, что у него с ними ничего общего нет. То есть, совпало и военное вмешательство, и настроение людей, которые… все эти годы готовились, а последние три месяца были более активны. Прямо агрессивная такая пропаганда, и все. Сейчас там многие жалеют, даже не жалеют, а понимают, куда они попали. Но уже поздно", - отметил Сенцов.

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Сенцов подчеркнул, что в 2014 году момент был выбран, когда Украина, как государство, было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар – и все.

"В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, не было инструментов. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия – армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения – СБУ, МВД – тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей. Поэтому момент был выбран, когда Украина, как государство, было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар – и все. А сделать что-то… Можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что бы мы ни сделали – не получилось бы. Может быть, если бы мы сопротивлялись более активно и государство сопротивлялось более активно, в том числе и военным путем, то пролилась бы кровь. Она и так пролилась, просто чуть-чуть, а если больше, то, может быть, Донбасса бы не было. Хотя это ‒ теория, и можно долго упражняться… Маємо, що маємо. Поэтому нужно работать от того, что есть, сделать выводы", - сказал Сенцов.

"В первые дни еще были надежды, что, может быть, еще как-то… Ближе к "референдуму" и после "референдума" было понимание, что нет – ничего не получится. А что делать? Сидеть просто на диване и плакать, обнять голову руками и все? Мы на Майдан выходили, и у нас тоже шансов было мало. Все говорили: "Зачем вы туда идете? У вас ничего не получится. Януковича не скинуть". Получилось! Здесь – да, Путин – это не Янукович, это серьезный противник. Но ничего, борьба не закончена еще", - уверен режиссер.

Сенцов подчеркивает, что Путин Крым никогда не отдаст, пока он у власти и это нужно понимать.

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"Вы не спрашивайте у чиновника, а сами подумайте – а какой у вас план деоккупации, если там Путин сидит? Он его никогда не отдаст, пока он у власти. Это нужно понимать. ...Сейчас вытесняют оттуда (с Крыма. - Ред.) тех, кто более-менее не согласен. Они сами выезжают, не выдерживают этого всего, этой атмосферы, затхлости. И заселяют приезжими, крымчане местные называют их "понаехавшими". Их уже не одна сотня тысяч, и процесс продолжится. Процесс затянется, и население, по большей части, будет не лояльно к Украине. Это однозначно, и пытаться с ними наладить диалог будет достаточно тяжело. Но мы Крым не отдадим. У нас его забрали, но мы его вернем", - уверен Сенцов.