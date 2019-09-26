Под Славянском в ДТП погибли трое людей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области.
ДТП произошло на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на выезде в Харьковскую область.
Отмечается, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота".
"Водитель и пассажиры "Хюндая" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ДТП пострадали две женщины-пассажирки автомобиля "Тойота". Их госпитализировали.