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26.09.19 11:49

"Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не комментирует возможное влияние публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - на работу антикоррупционных органов, но отмечает, что в последние месяцы работать стало проще.

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"Я не буду ничего комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, усматривает ли он возможное влияние публикации на работу антикоррупционных органов в Украине в дальнейшем в контексте негативной информации и бывшем после США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом Сытник добавил: "Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новосозданные. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще, - это все, что я могу сейчас сказать".

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