Израильтянина, отказавшегося проходить паспортный контроль, не пустили в Украину и отправили на родину, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой полицию Киевской области.

"Во время прохождения пограничного контроля пассажирами рейса сообщением Тель-Авив-Киев, гражданин Израиля с ребенком 10 лет отказался проходить паспортный контроль. Следовательно, ему запретили пересечение государственной границы и вернули на родину ближайшим рейсом", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в Украину в настоящее время прибывают десятки тысяч паломников-хасидов, чтобы отметить иудейский Новый год Рош ха-Шана в г.Умань Черкасской области. Правоохранители сообщают, что на данный момент произошедший инцидент с недопуском израильтянина был единственным зафиксированным нарушением.

По данным управления ГСЧС в Черкасской области, по состоянию на утро 26 сентября в Умань прибыли уже 6 тыс 42 паломника, однако, по оценкам организаторов, в мероприятиях может принять участие от 35 до 40 тысяч человек из разных стран мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На празднование Рош а-Шана в Умань прибыли уже 1930 хасидов, - ГСЧС