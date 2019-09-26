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26.09.19 11:59

НАБУ не "прослушивало" директора ГБР Трубу, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что бюро не имеет никакого отношения к "прослушке", найденной у директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве.

"Это не мы", - сказал Сытник, в отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установке этой прослушки.

Напомним, 21 сентября директор ГБР сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, по его словам, записи могли содержать сведения о резонансных уголовных производствах.

22 сентября стало известно, что прослушку в кабинете Трубы могло организовать НАБУ.

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