"Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из ГПУ Луценко", - Сытник о расследовании дела о его якобы вмешательстве в выборы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мои допросы (тогдашний генпрокурор Украины Юрий. - Ред.) Луценко каждый раз анонсировал, журналисты ждали меня", - сказал Сытник журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуется ли это дело.

Уточняя, есть ли развитие в расследовании этого производства, директор НАБУ сказал: "Наверное, развитие прекратилось, когда исчез из Генпрокуратуры Луценко".

Отвечая на вопрос о том, существует ли само дело, Сытник сказал: "Не знаю, возможно, уже и закрыто".

"Это было придуманное очередное дело, вы же знаете, кто такой Луценко", - подытожил директор НАБУ.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

Национальное антикоррупционное бюро отрицало информацию о возможном влиянии бюро на выборы президента США.