После призыва Зеленского на "горячую линию" НАБУ стали звонить чаще, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Это оценочное понятие - есть ли шквал звонков. Они у нас и так есть. Конечно, увеличилось (количество звонков. - Ред.). Если президент ориентирует общество на то, чтобы звонили в НАБУ, то люди звонят, но принцип работы "горячей линии" на сегодня не изменился после этого обращения", - сказал Сытник.

При этом директор Бюро допустил, что возможно о существовании "горячей линии" НАБУ узнало больше людей.

"Мы и ранее реагировали на любой звонок. Если это была компетенция НАБУ, мы занимались этим... Если речь шла о компетенции другого органа, мы ориентировали людей обращаться, чтобы защитить свои права", - отметил Сытник.

По словам Сытника, ничего нового в этом контексте глава государства не сообщил. "Мы сами периодически ориентируем людей звонить на "горячую линию", это очень эффективный способ, в частности экономить на логистике", - сообщил Сытник.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ.

Позже Совет общественного контроля (СОК) НАБУ призвал президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть вопрос создания универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях.

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