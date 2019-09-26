Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.09.19 12:50

Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: Гаранитрую, мы с ним найдем общий язык

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что во время предстоящей встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов двух стран в Житомире главам государств удастся ближе познакомиться с позицией друг друга.

лукашенко,зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

Президент отметил, что предстоящая встреча даст возможность не просто познакомиться лично на человеческом уровне, но и лучше понять и узнать позицию друг друга по тем или иным вопросам.

"Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно", - сказал Лукашенко.

"Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 2 июля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Зеленский пригласил  Александра Лукашенко на II Форум регионов в Житомире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко на вопрос, вернет ли РФ Украине Крым: Мне кажется, нет

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100