Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.09.19 13:06

Кабмин работает над созданием единого реестра украинцев

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство работает над созданием единого реестра украинцев.

дубилет

Об этом Дубилет сообщил на пресс-конференции в клубе Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Украине очень много реестров. Одна из вещей, которую хотим сделать - объединить реестры, потому что даже такая простая вещь как реестр украинцев или реестр физических лиц, как угодно называйте, - рассеян по шести-семи базовых реестрах и мы сейчас делаем большую работу для того, чтобы получить единый реестр и не заставлять украинцев сообщать свои данные в каждом отдельном реестре", - сказал Дубилет.

Он добавил, что 80% информации, которую предоставляют украинцы, когда обращается в государственные органы или когда государство заставляет предоставлять сведения - это базовые вещи, которые нужно иметь в одном реестре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин провел ряд увольнений и назначений в министерствах и госструктурах

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100