Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.09.19 13:28

Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей заместителей генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

руслан,рябошапка

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПУ.

"В связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019г подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора С.Кизя и Ю.Столярчука", - говорится в сообщении.

Ранее Рябошапка уволил замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого замгенпрокурора Юрия Севрука, замгенпрокурора Дмитрия Сторожука и Анжелу Стрижевскую.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка мой товарищ, вся моя команда - мои люди, но они не моя собственность и я им не приказываю, что делать, - Зеленский

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100