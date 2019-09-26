"Это не уровень личных обид - это уровень большой политики", - Кулеба об упоминании Меркель и Макрона в телефонном разговоре Зеленского и Трампа

"Если бы мы с вами читали все стенограммы лидеров, которые обсуждают, например, Украину между собой, у нас сейчас вектор дискуссии был бы немножко другой. Есть реальная дипломатия, реальные процессы. Люди разговаривают, говорят иногда одно, иногда другое - это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

"Я бы хотел, к примеру, почитать стенограмму, как президент (Франции Эмманюэль. – Ред.) Макрон с президентом (России Владимиром. – Ред.) Путиным обсуждает Украину. И потом мы решали бы, кто на кого должен обижаться, и какие кризисы должны возникать", - добавил украинский вице-премьер.

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Он подчеркнул, что Украина чрезвычайно ценит поддержку Европейского Союза в целом, Германии и Франции в частности. При этом Кулеба отметил, что есть вопросы, в которых позиции сторон расходятся, например, в вопросах возвращения России в G7, газопровода "Северный поток-2".

"Но фундаментально мы, конечно, ценим их поддержку. И на рабочем уровне все, что должно быть сделано, будет сделано. Но ни (канцлер ФРГ Ангела. - Ред.) Меркель, ни Макрон - не новички в дипломатии. И они прекрасно понимают контексты того, что происходило, и прекрасно понимают ту важность, которую сейчас имеет Украина, чтобы решить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего положения дел в Европе. Это не уровень каких-то личных обид - это уровень большой политики", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос, есть ли потребность в извинениях Украины после публикации стенограммы телефонного разговора лидеров США и Украины.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.