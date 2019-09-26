Шокин подал в суд заявление о пересмотре отказа в его восстановлении в должности Генпрокурора в связи с "новыми обстоятельствами"

2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "новые открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

6 сентября Верховный Суд открыл производство. Рассмотрение назначено на 3 октября.

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В то же время, адвокат Шокина Елена Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.

Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения. Бывший Генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность. Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Позже, экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что он настаивал на увольнении Шокина: "Я сказал: Я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег". Что ж, сукин сын! Его сняли с должности и назначили человека, который считался надежным".

Вместе с тем, об этом говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трампа: "Байден хвастался, что остановил расследование по сыну. Разберитесь с этим". Также стоит отметить, что во время данного разговора Трамп дважды заявил, что считает Шокина "хорошим прокурором".