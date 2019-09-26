ВАКС рассмотрит дело экс-главы "Укркосмоса" и его внештатного советника, обвиняемых в отмывании $8.25 млн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-директору "Укркосмоса" детективы инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах офшорной компании, владельцем которой был его внештатный советник.

Последнему вменяют соучастие в преступлении и растрату $8,25 млн обеспеченных правительственной гарантией.

Обвинительный акт направлен в ВАКС 26 сентября.

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Напомним, 5 декабря 2018 года детективы НАБУ объявили подозрение двум лицам, которые, вероятно, причастны к нанесению ущерба ГП "Укркосмос" на сумму 8 млн 245 тыс. долларов.

В НАБУ установили, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 млн 245 тыс. долларов, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО "Южмаш". В результате таких действий был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.