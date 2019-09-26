Сенцов встретился с депутатами Бундестага

Сенцов заявил, что собирается посвятить свою жизнь освобождению политических узников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У меня есть цели. Одна из них - это свобода и независимость моей страны в широком смысле этого слова. Более конкретно - это освобождение наших пленных, находящихся в российских тюрьмах и на Донбассе... Обо мне много говорили, меня вытащили, следовательно, я обязан и должен помочь другим. Многих людей не могу подвести", - сказал Сенцов.

На круглом столе с участием Сенцова и правозащитников из ряда стран присутствовали депутаты Мануэль Саррацин и Франк Швабе.

"Олег Сенцов подчеркнул, что сейчас речь должна идти о том, чтобы освободить других политических заключенных, украинских, но также и российских", - рассказал журналистам после встречи Саррацин.

Читайте на Цензор.НЕТ: У нас забрали Крым, но мы его вернем, - Сенцов

По его словам, через тот опыт, через который прошел Сенцов с семьей, проходят сейчас и другие семьи, а также молодые люди, которые в Москве протестовали против фальсификации выборов.

"Очень важно, чтобы мы сохранили твердую позицию и чтобы мы не думали, что все завершилось, поскольку Олег уже свободен", - подчеркнул Саррацин.

Еще один участник встречи, депутат Франк Швабе отметил, что замечательно наконец видеть людей, о которых ты слышал, что они были заключенными, наконец на свободе.

"Но не надо забывать, что в неволе остается еще ряд людей. Задача - чтобы и эти люди были отпущены", - сказал Швабе и добавил, что надо сохранять давление на Россию.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц, - помощник Зеленского Ермак о следующем обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Швабе отметил, что Германия играет важную роль в попытке оживить и укрепить Минский процесс, пытается использовать этот момент, чтобы сделать возможным следующие встречи в нормандской формате.

"Я принадлежу к тем, кто желает, чтобы переговоры были интенсифицированы", - сказал политик. Он также ожидает, что агрессора будут называть агрессором.

В тот же день состоялись встречи Сенцова с представителями руководства ведомства канцлера ФРГ, уполномоченным федерального правительства координатором сотрудничества с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства.